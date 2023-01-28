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Нещерет подписал новый контракт с Динамо

Голкипер продолжит свои выступления за столичный клуб.
Сегодня, 16:03
Руслан Нещерет / ФК Динамо Киев
Руслан Нещерет / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо продлило контракт с вратарем Русланом Нещеретом, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Новое соглашение рассчитано до конца 2027 года.

Нещерет - воспитанник "бело-синих". Он начал привлекаться к работе с первой командой еще в 17-летнем возрасте.

Дебют Руслана за первую команду киевлян состоялся 31 октября 2020 года в матче против Днепра-1 (2:1), а 4 ноября того же года 21-летний голкипер дебютировал в Лиге чемпионов, сыграв против Барселоны (1:2).

В нынешнем сезоне Руслан Нещерет принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых трижды отстоял на "ноль" и пропустил 11 голов.

Ранее стало известно, что защитник Динамо близок к переезду в Европу.

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