Защитник Динамо близок к переходу в греческий клуб

Томаш Кендзера прибыл в Грецию для подписания контракт с ПАОКом.

Польский защитник киевского Динамо Томаш Кендзера в ближайшее время должен официально завершить свой переход в ПАОК.

28-летний футболист уже прилетел в Грецию для прохождения медицинского обследования и подписания контракт с клубом из города Салоники.

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Ожидается, что в составе греческой команды, которую возглавляет Разван Луческу, сын тренера Динамо Мирчи Луческу, поляк будет выступать на правах аренды до конца этого сезона.

O Tomasz Kędziora έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο Πολωνός διεθνής αμυντικός θα υπογράψει συμβόλαιο εξάμηνης διάρκειας#PAOK #Transfers #Football #Kędziora pic.twitter.com/4xeuTApRjZ — Stavros Sountoulidis (@sts71) January 27, 2023

Отметим, что действующий контракт польского защитника с киевлянами рассчитан до лета 2024 года.

Кендзера выступает за Динамо с лета 2017 года с небольшим перерывом на аренду в Лех весной 2022 года. Всего в составе киевской команды поляк провел 198 матчей во всех турнирах, забив семь голов и отдав 20 результативных передач.