Месси - лучший игрок Южной Америки в 2022 году

Похоже, уже очевидно, кому уйдет Золотой мяч.

IFFHS назвала Лионеля Месси лучшим игроком года из Латинской Америки.

Международная федерация футбольной истории и статистики выбрала именно капитана сборной Аргентины, с которым команда стала чемпионами мира. За ПСЖ Лео также показывает прекрасную статистику.

Кроме того IFFHS выбрала сборную лучших латиноамериканцев в 2022 году.

Лучшие игроки Южной Америки в 2022 году

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, Бенфика), Тиаго Силва (Бразилия, Челси), Кристиан Ромеро (Аргентина, Тоттенхэм);

Полузащитники: Родриго Де Поль (Аргентина, Атлетико), Каземиро (Бразилия, Реал/Манчестер Юнайтед), Энцо Фернандес (Аргентина, Ривер Плейт/Бенфика/Челси), Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал);

Нападающие: Неймар (Бразилия, ПСЖ), Хулиан Альварес (Аргентина, Ривер Плейт/Манчестер Сити), Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ).