Отец Месси назвал условие, при котором Лео перейдет в Саудовскую Аравию
Чемпион мира может позволить себе такие требования.
Лионель Месси может переехать в Саудовскую Аравию, если ему предложат очень выгодный контракт, утверждает El Chiringuito TV.
По информации издания, отец аргентинской звезды требует у Аль-Хиляля 600 млн евро за два года. Он уверен, что его сын должен зарабатывать больше, чем Роналду.
К тому же считается, что такая сумма может приемлема, ведь Лео на два года моложе Криштиану, а значит и должен получать больше.
Напомним, что португалец получит около 200 млн евро за год выступлений в Ан-Насре.
К тому же, стоит отметить, что Лео Месси, вероятно, покинет ПСЖ летом, футболистом интересуются в МЛС.