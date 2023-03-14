Отец Месси назвал условие, при котором Лео перейдет в Саудовскую Аравию

Чемпион мира может позволить себе такие требования.

Лионель Месси может переехать в Саудовскую Аравию, если ему предложат очень выгодный контракт, утверждает El Chiringuito TV.

По информации издания, отец аргентинской звезды требует у Аль-Хиляля 600 млн евро за два года. Он уверен, что его сын должен зарабатывать больше, чем Роналду.

К тому же считается, что такая сумма может приемлема, ведь Лео на два года моложе Криштиану, а значит и должен получать больше.

Напомним, что португалец получит около 200 млн евро за год выступлений в Ан-Насре.

К тому же, стоит отметить, что Лео Месси, вероятно, покинет ПСЖ летом, футболистом интересуются в МЛС.