Барселона близка к подписанию хавбека Ман Сити
Илкаю Гюндогану придется пойти на снижение зарплаты ради игры за каталонцев.
Каталонская Барселона близка к первому трансферу в предстоящее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Sport, "сине-гранатовые" вышли на финишную прямую в вопросе подписания Илкая Гюндогана.
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У клуба есть преимущество над конкурентами благодаря тому, что, немцу предложили контракт на больший срок, а именно на 3 года, хотя и с меньшей зарплатой.
Также источник отмечает. что Манчестер Сити, за который сейчас выступает хавбек не хочет терять его и считает футболиста важной частью проекта.