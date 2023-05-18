Барселона близка к подписанию хавбека Ман Сити

Каталонская Барселона близка к первому трансферу в предстоящее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Sport, "сине-гранатовые" вышли на финишную прямую в вопросе подписания Илкая Гюндогана.

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У клуба есть преимущество над конкурентами благодаря тому, что, немцу предложили контракт на больший срок, а именно на 3 года, хотя и с меньшей зарплатой.

Также источник отмечает. что Манчестер Сити, за который сейчас выступает хавбек не хочет терять его и считает футболиста важной частью проекта.