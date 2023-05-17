Барселона определилась с одним из вариантов усиления полузащиты

Барселона определилась с одним из возможных вариантов усиления центра поля.

Как сообщает издание Sport.Es, каталонцы готовы приобрести Рафаэля Вейгу из Палмейраса.

Вейга не является приоритетным вариантом, однако, "сине-гранатовые" считают, что бразилец обойдется им дешевле остальных.

Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего хавбека 14 млн евро. В текущем сезоне у Вейги 15 голов и 3 ассиста в 39 матчах за Палмейрас.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона может усилиться лидером Баварии.