iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона определилась с одним из вариантов усиления полузащиты

Каталонцы могут подписать игрока Палмейраса.
Сегодня, 21:30
Рафаэл Вейга
Рафаэл Вейга

Барселона определилась с одним из возможных вариантов усиления центра поля.

Как сообщает издание Sport.Es, каталонцы готовы приобрести Рафаэля Вейгу из Палмейраса.

Вейга не является приоритетным вариантом, однако, "сине-гранатовые" считают, что бразилец обойдется им дешевле остальных.

Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего хавбека 14 млн евро. В текущем сезоне у Вейги 15 голов и 3 ассиста в 39 матчах за Палмейрас.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона может усилиться лидером Баварии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Спортивный директор Барселоны передумал уходить в Астон Виллу Спортивный директор Барселоны передумал уходить в Астон Виллу
Барселона может усилиться лидером полузащиты Баварии Барселона может усилиться лидером полузащиты Баварии
Неймар хотел бы вернуться в Барселону Неймар хотел бы вернуться в Барселону
Прокуратура начала расследование обмена вратарей между Барселоной и Валенсией Прокуратура начала расследование обмена вратарей между Барселоной и Валенсией
Помочь журналистам

Видео

Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Navi покинули турнир, Monte сыграют с GamerLegion
просмотров
Плей-офф НБА: определились все участники финалов конференций
просмотров

Последние новости

Европа23:31
Бернарду повторил достижение Месси и Левандовски
Лига Чемпионов23:22
Манчестер Сити - Реал: видео голов матча 17.05.2023 Лиги чемпионов
Европа23:16
Юный фанат МЮ осчастливил Антони особенной футболкой сборной Бразилии
НБА22:55
Юта заинтересована в обмене Дончича и следит за ситуацией вокруг него
Бокс22:54
Хирн: Я слышал, что бой Усика и Дюбуа может сорваться
Европа22:28
Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов
НБА22:12
Дуайт Ховард - Моранту: Бросай все и приезжай ко мне на Тайвань
Украина22:00
Довбик прокомментировал интерес к себе со стороны Марселя
Лига Чемпионов22:00
Реал - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча
Европа21:57
Довбик рассказал, кого поддерживает в полуфинале ЛЧ Ман Сити - Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK