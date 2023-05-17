Барселона может усилиться лидером полузащиты Баварии

Опорный полузащитник Баварии Йозуа Киммих намерен покинуть клуб. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Барселона готова летом подписать 28-летнего немца. Потенциальная сумма трансфера оценивается в 60 млн евро.

Сам футболист всерьез задумывается об уходе из Баварии. Для футболиста стало непонятным решение уволить главного тренера Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера.

Действующий контракт игрока с Баварией рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету Киммиха пять голов и шесть ассистов в 31 матче Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Бавария презентовала новую домашнюю форму.