Барселона может усилиться лидером полузащиты Баварии
Киммих готов летом сменить клубную прописку.
Опорный полузащитник Баварии Йозуа Киммих намерен покинуть клуб. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Барселона готова летом подписать 28-летнего немца. Потенциальная сумма трансфера оценивается в 60 млн евро.
Сам футболист всерьез задумывается об уходе из Баварии. Для футболиста стало непонятным решение уволить главного тренера Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера.
Действующий контракт игрока с Баварией рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне на счету Киммиха пять голов и шесть ассистов в 31 матче Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Бавария презентовала новую домашнюю форму.