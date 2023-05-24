"Он приедет, чтобы готовить мне?": Пользователи TikTok высмеяли большие цены в ресторане Месси

К примеру, десерт в заведении аргентинца около полутора тысяч гривен.

Накануне известная испанская инфлюенсерша Моника Моран поделилась своим обзором на ресторан Hincha Лионеля Месси.

Моран отметила, что, в заведении достаточно вкусно готовят, однако, внимание ее подписчиков привлекло нечто другое, а именно цены в заведении аргентинца.

Так, например, десерт в форме мяча стоит 35.72 евро , что равняется около полутора тысяч гривен, паста "Maccarones de MessI" - 21 евро (около 900 гривен), а равиоли 39,20 евро (более полутора тысячи гривен).

Пользователей возмутила такая ценовая политика в ресторане вингера французского ПСЖ. Один из комментаторов задал вопрос: "Он, что приедет, чтобы готовить мне еду?". Еще один комментатор предположил, в сколько обойдется ужин в этом заведении: "Это будет стоить примерно восемь легких, два сердца и две почки", - написал он.

Напомним, что ранее наставник Барселоны Хави высказался о потенциальном возвращении Месси.