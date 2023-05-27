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"Поздравляю город, команду, президента": Малиновский отреагировал на выход Полесья в УПЛ

Украинец не оставил без внимания команды из своего родного города.
Сегодня, 17:35
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Сегодня, 27 мая, официально завершился сезон в Первой лиге Украины. Победителем соревнования стало житомирское Полесье, обошедшее в упорной борьбе киевскую Оболонь.

Уроженец Житомира Руслан Малиновский отреагировал на завоевание родной командой титула и путевки в УПЛ.

"Впервые в истории, мой родной клуб - Полесье, добыл чемпионство в Первой лиге и вышел в Премьер-лигу Украины.

Поздравляю Житомир, команду и президента! Дальше - Европа.

Слава Украине и безграничная благодарность вооруженным силам Украины, без которых все это было бы невозможным", - написал Малиновский в Twitter.

Напомним, что чемпионский матч Полесья посетил Александр Усик, имеющий опыт игры за клуб в товарищеских матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Руслан Малиновский ФК Полесье

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