"Поздравляю город, команду, президента": Малиновский отреагировал на выход Полесья в УПЛ
Украинец не оставил без внимания команды из своего родного города.
Сегодня, 27 мая, официально завершился сезон в Первой лиге Украины. Победителем соревнования стало житомирское Полесье, обошедшее в упорной борьбе киевскую Оболонь.
Уроженец Житомира Руслан Малиновский отреагировал на завоевание родной командой титула и путевки в УПЛ.
"Впервые в истории, мой родной клуб - Полесье, добыл чемпионство в Первой лиге и вышел в Премьер-лигу Украины.
Поздравляю Житомир, команду и президента! Дальше - Европа.
Слава Украине и безграничная благодарность вооруженным силам Украины, без которых все это было бы невозможным", - написал Малиновский в Twitter.
Напомним, что чемпионский матч Полесья посетил Александр Усик, имеющий опыт игры за клуб в товарищеских матчах.