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Усик посетил чемпионский матч Полесья

Боксер наблюдал за игрой житомирской команды в последнем туре Первой лиги.
Сегодня, 17:05
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

В субботу, 27 мая, Полесье в заключительном туре Первой лиги одержало победу со счетом 2:1 над черкасским ЛНЗ и стало чемпионом второго по силе украинского дивизиона.

Решающий поединок житомирского клуба посетил чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, который в свое время сыграл за команду на товарищеском турнире Winter Cup.

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Фото с матча в своем Instagram опубликовала жена боксера Екатерина.

Напомним, что Полесье выиграло Первую лигу, опередив на три очка в итоговой турнирной таблице киевскую Оболонь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Первая лига чемпионат Украины Полесье

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