Усик посетил чемпионский матч Полесья
Боксер наблюдал за игрой житомирской команды в последнем туре Первой лиги.
В субботу, 27 мая, Полесье в заключительном туре Первой лиги одержало победу со счетом 2:1 над черкасским ЛНЗ и стало чемпионом второго по силе украинского дивизиона.
Решающий поединок житомирского клуба посетил чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, который в свое время сыграл за команду на товарищеском турнире Winter Cup.
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Фото с матча в своем Instagram опубликовала жена боксера Екатерина.
Напомним, что Полесье выиграло Первую лигу, опередив на три очка в итоговой турнирной таблице киевскую Оболонь.