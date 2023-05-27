Усик посетил чемпионский матч Полесья

В субботу, 27 мая, Полесье в заключительном туре Первой лиги одержало победу со счетом 2:1 над черкасским ЛНЗ и стало чемпионом второго по силе украинского дивизиона.

Решающий поединок житомирского клуба посетил чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, который в свое время сыграл за команду на товарищеском турнире Winter Cup.

Читай также: Усик изъявил готовность сыграть в УПЛ

Фото с матча в своем Instagram опубликовала жена боксера Екатерина.

Напомним, что Полесье выиграло Первую лигу, опередив на три очка в итоговой турнирной таблице киевскую Оболонь.