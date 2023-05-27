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Бавария - чемпион Германии

Мюнхенцы вырвали и победу над Кельном, и титул из рук Боруссии.
Сегодня, 18:32
Джамал Мусиала, главный герой Баварии / Getty Images
Джамал Мусиала, главный герой Баварии / Getty Images

В рамках 34 тура Бундеслиги Бавария, в одном из определяющих судьбу титула матче, встретилась с Кельном.

Мюнхенцы сразу захватили инициативу в матче, забив уже на восьмой минуте матча. Перед перерывом преимущество немецкого гранда могло удваиваться, но, Лерой Сане сыграл рукой.

Благодаря этому у "козлов" появилась возможность внести коррективы в чемпионскую гонку, что они и сделали немногим позже, сравняв счет за десять минут до конца.

Однако, Баварию и делает топ-клубом то, что они не сдаются в сложную минуту. На 85 минуте Томас Тухель выпустил на поле Джамала Мусиалу и талантливый немецкий хавбек принес очередной титул "красным"

Cтоит отметить, что мюнхенцам бы не хватило победы в этом матче для чемпионства, но, Боруссия преподнесла невероятный подарок своему конкуренту, не сумев переиграть Майнц.

Статистика матча чемпионата Германии Кельн - Бавария

Кельн - Бавария 1:2

Голы: Любичич, 80 (пен) - Коман, 8, Мусиала, 89

xG: 1.78 - 0.91
Владение мячом:  46% - 54
Удары: 9  - 11
Удары в створ: 3 - 3


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