Бавария - чемпион Германии

Мюнхенцы вырвали и победу над Кельном, и титул из рук Боруссии.

В рамках 34 тура Бундеслиги Бавария, в одном из определяющих судьбу титула матче, встретилась с Кельном.

Мюнхенцы сразу захватили инициативу в матче, забив уже на восьмой минуте матча. Перед перерывом преимущество немецкого гранда могло удваиваться, но, Лерой Сане сыграл рукой.

Благодаря этому у "козлов" появилась возможность внести коррективы в чемпионскую гонку, что они и сделали немногим позже, сравняв счет за десять минут до конца.

Однако, Баварию и делает топ-клубом то, что они не сдаются в сложную минуту. На 85 минуте Томас Тухель выпустил на поле Джамала Мусиалу и талантливый немецкий хавбек принес очередной титул "красным"

Cтоит отметить, что мюнхенцам бы не хватило победы в этом матче для чемпионства, но, Боруссия преподнесла невероятный подарок своему конкуренту, не сумев переиграть Майнц.

Статистика матча чемпионата Германии Кельн - Бавария

Кельн - Бавария 1:2

Голы: Любичич, 80 (пен) - Коман, 8, Мусиала, 89

xG: 1.78 - 0.91

Владение мячом: 46% - 54

Удары: 9 - 11

Удары в створ: 3 - 3