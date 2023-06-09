Ливерпуль согласовал контракт с сыном легендарного футболиста

"Красные" близки к еще одному усилению проблемной зоны.

Ливерпуль вскоре может оформить еще один трансфер в центр поля.

Как сообщает француз Жак Тальбо, "красные" согласовали личные условия контракта с хавбеком Ниццы Кефреном Тюрамом.

При этом о цене перехода еще предстоит договариваться с "орлами". Transfermarkt оценивает футболиста в 32 млн евро.

Сын легендарного Лиллиана Тюрама в прошедшем сезоне чемпионата Франции провел 35 игр, забив 2 гола и отдав 4 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль оформил первый летний трансфер