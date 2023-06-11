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Одноклубник Миколенко может перейти в МЮ

Джордан Пикфорд, вероятно, сменит в стане "красных дьяволов" Давида Де Хею.
Сегодня, 17:21
Джордан Пикфорд / Getty Images
Джордан Пикфорд / Getty Images

Голкипер Эвертона Джордан Пикфорд может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание TalkSport, англичанин стал приоритетным вариантом для МЮ в качестве замены для Давида Де Хеи. Сумма трансфера может составить 30 млн фунтов, а "ириски" готовы отпустить игрока.

Источник отмечает, что представители манкунианцев в последнее время детально обсуждали кандидатуру английского вратаря и решили сосредоточить усилия на его привлечении в сотав команды.

В прошлом сезоне у 29-летнего футболиста 38 матчей в АПЛ. В восьми из них он оставил ворота сухими.

Напомним, что также Манчестер Юнайтед заинтересован в вратаре сборной Португалии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон манчестер юнайтед

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