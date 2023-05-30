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МЮ готов сделать голкипера Порту одним из самых дорогих игроков на своей позиции в истории

Диогу Кошта может сменить Давида Де Хея в стане "красных дьяволов".
Сегодня, 18:55
Диогу Кошта / Getty Images
Диогу Кошта / Getty Images

Манчестер Юнайтед готов заплатить огромные деньги за вратаря Порту Диогу Кошту.

Как сообщает A Bola, "красные дьяволы" могут выложить за португальца 75 млн евро - клаусулу, которая прописана в соглашении игрока.

Таким образом, Кошта станет вторым самым дорогим вратарем в истории. Больше, а именно 80 млн евро, платили только за Кепу Аррисабалагу.

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Стоит отметить, что 23-летний вратарь, вероятно, заменит в стане манкунианцев испанца Давида Де Хея, переговоры о продлении контракта с которым, зашли  в тупик.

В текущем сезоне голкипер провел за "драконов" 33 матча в чемпионата Португалии, из которых в 17 оставил ворота сухими.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порту манчестер юнайтед

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