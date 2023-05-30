Тен Хаг: Не гарантирую, что Де Хеа останется первым номером в Манчестер Юнайтед

Давид Де Хеа стал лучшим вратарем сезона-2022/23 в АПЛ, сыграв на "ноль" семнадцать раз.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что в следующем сезоне 32-летний испанец, у которого будущим летом завершится контракт с клубом, будет в команде. Однако ему не стоит рассчитывать на место в воротах только за старые заслуги.

"Да, (он будет в команде), но я не скажу, что он будет моим №1, потому что в таком клубе, как Манчестер Юнайтед, должна быть конкуренция на всех позициях", - цитирует нидерландца Manchester Evening News.

"Вы не можете играть лишь одиннадцатью игроками. Это невозможно. Вам нужно несколько игроков на каждую позицию".

Источник: Getty Images

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Опасения по поводу способности Де Хеа играть ногами становились темами для разговоров по ходу всего сезона. По мнению тренера, этот тренд существует во всем футболе.

"Это не то, чего я хочу, это то, чего требует современный футбол. Если вы наблюдаете за самыми крупными командами, вы увидите, что они умеют играть сзади и использовать своего вратаря в качестве дополнительного защитника. В ином случае соперникам будет очень легко оказывать давление".

"Он (Де Хеа) должен был активизироваться. В ряде игр он показал прогресс (в этом компоненте)".

В нынешнем сезоне Давид Де Хеа сыграл 57 матчей во всех турнирах, пропустив 59 голов и отстояв на "ноль" 25 раз.