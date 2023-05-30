Манчестер Юнайтед готов продать Фреда в Фулхэм, чей тренер уже общался с игроком

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред может пополнить ряды Фулхэма.

Как сообщает Manchester Evening News, 30-летний бразилец стал ближе к трансферу в лондонский клуб.

Это связано с тем, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хочет омолодить центр поля, где самый молодой игрок - Скотт МакТоминей (26 лет).

При этом отмечается, что главный тренер "дачников" Марку Силва выскочил из автобуса после недавнего матча этих двух команд ради того, чтобы поговорить с Фредом.

🚨🚨🌕| According to eyewitnesses, Marco Silva rushed off the team bus to catch Fred before he left the premises. [@alex_crook] pic.twitter.com/lqdfpw1VWC — centredevils. (@centredevils) May 29, 2023

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У Фреда остается еще один год по действующему контракту с "красными дьяволами".

Напомним, что Фред стал игроком Манчестер Юнайтед летом 2018 года, перейдя из донецкого Шахтера за 59 миллионов евро. За пять лет на Олд Траффорд хавбек провел 212 матчей, в которых отметился 14 голами и 19 ассистами.