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Манчестер Юнайтед готов продать Фреда в Фулхэм, чей тренер уже общался с игроком

Марку Силва успел побеседовать с бразильцем после очного матча команд.
Сегодня, 15:56
Кенни Тете и Фред / Getty Images
Кенни Тете и Фред / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред может пополнить ряды Фулхэма.

Как сообщает Manchester Evening News, 30-летний бразилец стал ближе к трансферу в лондонский клуб.

Это связано с тем, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг хочет омолодить центр поля, где самый молодой игрок - Скотт МакТоминей (26 лет).

При этом отмечается, что главный тренер "дачников" Марку Силва выскочил из автобуса после недавнего матча этих двух команд ради того, чтобы поговорить с Фредом.

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У Фреда остается еще один год по действующему контракту с "красными дьяволами".

Напомним, что Фред стал игроком Манчестер Юнайтед летом 2018 года, перейдя из донецкого Шахтера за 59 миллионов евро. За пять лет на Олд Траффорд хавбек провел 212 матчей, в которых отметился 14 голами и 19 ассистами.

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