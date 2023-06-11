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Проявление поддержки: Германия сыграет с Украиной в уникальной форме

Деньги, которые выручат с продажи этого комплекта, будут направлены жертвам агрессии государства-террориста.
Сегодня, 20:59
Германия / Getty Images
Германия / Getty Images

Завтра, 12 июня, состоится товарищеский матч Германия - Украина, который станет особенным для обоих команд. Для хозяев - это 1000-ый матч в истории сборной, а для "сине-желтых" дебют под руководством Сергея Реброва.

Как сообщает немецкое издание Sport1, в этом матче коллектив Ханси Флика сыграет в уникальном комплекте формы. Деньги с продажа юбилейных футболок будут направлены на помощь жертвам захватнической войны, которую ведет россия против Украины.

Форвард "Die Manschaft" Николас Фюлькруг поделился мыслями об инициативе немецкого футбольного союза.

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"Действительно круто, Немецкий футбольный союз придумал что-то хорошее. Заработанные средства потом будут переданы Украине. Было бы здорово, если бы собралась кругленькая сумма, чтобы мы могли немного помочь.

Война в Украине? К сожалению, как человек, вы должны признавать, что мы довольно быстро привыкаем к ситуациям. Мы являемся созданиями привычки, даже если до сих пор переживаем что-то очень плохое", - заявил немец.

Источник: Getty Images

Напомним, что матч Германия - Украина начнется, завтра, 12 июня, в 19:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина германия война с россией

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