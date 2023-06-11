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Ярмоленко: В матче с Германией главное выполнить то, что попросит наш тренер

Украинец настроен серьезно на предстоящую игру.
Сегодня, 18:30
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко высказался по поводу игры против Германии.

"Я думаю, что мы предложим Германии дисциплину и самоотдачу. Я считаю, что это такие факторы, которые играют большую роль в футболе.

Конечно, статистика не в нашу пользу, но все случается впервые.

Завтра выйдем на футбольное поле, счет – 0:0. Увидим, кто будет сильнее, мы никого не боимся, но знаем наши сильные качества.

Самое главное – выполнить то, что будет просить нас главный тренер, и тогда я уверен, что у нас будет положительный результат и мы покажем хорошую игру", – сказал Ярмоленко.

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Кроме того, игрок высказался по поводу возвращения в Динамо.

"Я не знаю, мы увидим. Сейчас у меня есть контракт с Аль-Айном и я должен уважать это.

Сейчас я сконцентрирован на игре национальной команды. После этого я смогу сконцентрироваться на своем будущем", - сказал он на пресс-конференции.

Напомним, первым официальным матчем новоиспеченного тренера "сине-желтых" станет игра против Северной Македонии в Скопье, которая состоится 16 июня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Ярмоленко сборна украины

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