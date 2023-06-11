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Ребров - о отборе на ЧЕ-2024: У нас тяжелая группа, но мы будем биться в каждой игре

Специалист высказался о квалификации на континентальное первенство.
Сегодня, 18:08
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о шансах "сине-желтых" попасть на ЧЕ-2024.

По словам специалиста, наша национальная команда попала в тяжелую группу, но в каждом матче попытается отдать все силы.

"У нас очень тяжелая группа.  В каждой игре мы будем пытаться биться, для меня очень важно концентрироваться на каждой игре, пытаться брать очки в каждой игре и в конце пути мы увидим, где мы окажемся.

Также нынешний наставник сборной рассказал, помогал ли он экс-рулевому Руслану Ротаню готовиться к игре против Англии.

"Я не понимаю зачем разговаривать об игре против Англии. Наставник был Ротань. Я не могу комментировать это.  Если Руслан Петрович что-то спрашивал у меня - он спрашивал у меня лично, но он был тренером национальной сборной.  Сейчас я тренер национальной сборной, поэтому я буду готовить команду к игре и я буду отвечать за результат", - заявил Ребров.

Напомним, что первым официальным матчем новоиспеченного тренера "сине-желтых" станет игра против Северной Македонии в Скопье, которая состоится 16 июня.


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