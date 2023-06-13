Ярмоленко официально покинул Аль-Айн
Украинец станет свободным агентом.
Арабский Аль-Айн объявил об уходе украинского вингера Андрея Ярмоленко. Футболист покинет клуб в статусе свободного агента.
Пресс-служба "боссов" поблагодарила футболиста за время проведенное в клубе и пожелаал удачи в будущей карьере.
Good Luck & Thank You.. Yarmolenko 🫡 #alainclub || @alainfcae 🟣 pic.twitter.com/wOhp1UhU6k— Al Ain FC (@alainfcae_en) June 13, 2023
Напомним, в Аль-Айне игрок провел один сезон, сыграв 33 матча во всех турнирах. Он забил 12 голов и отдал 6 ассистов
Ранее Ярмоленко высказался о возможном возвращении в Динамо.