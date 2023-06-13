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Ярмоленко официально покинул Аль-Айн

Украинец станет свободным агентом.
Сегодня, 19:32
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Арабский Аль-Айн объявил об уходе украинского вингера Андрея Ярмоленко. Футболист покинет клуб в статусе свободного агента.

Пресс-служба "боссов" поблагодарила футболиста за время проведенное в клубе и пожелаал удачи в будущей карьере.

Напомним, в Аль-Айне игрок провел один сезон, сыграв 33 матча во всех турнирах. Он забил 12 голов и отдал 6 ассистов

Ранее Ярмоленко высказался о возможном возвращении в Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Ярмоленко Аль-Айн

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