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Судаков - лучший футболист Шахтера по версии болельщиков в сезоне-2022/23

Хавбек на пару сотен голосов опередил Анатолия Трубина.
Сегодня, 15:08
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Пресс-служба Шахтера объявила имя лучшего футболиста команды в сезоне-2022/23 по версии болельщиков.

Им стал полузащитник "горняков" Георгий Судаков, набравший в голосование 6 533 голоса.

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Хавбек опередил Анатолия Трубина, за которого проголосовало 6 301 респондента на 222 голоса. Третьим стал Тарас Степаненко с результатом в 3 108 голосов.

Последнее место в голосовании среди претендентов досталось Артему Бондаренко, за которого отдало голос всего 1 639 человек.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Георгий Судаков

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