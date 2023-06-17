Судаков - лучший футболист Шахтера по версии болельщиков в сезоне-2022/23

Пресс-служба Шахтера объявила имя лучшего футболиста команды в сезоне-2022/23 по версии болельщиков.

Им стал полузащитник "горняков" Георгий Судаков, набравший в голосование 6 533 голоса.

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Хавбек опередил Анатолия Трубина, за которого проголосовало 6 301 респондента на 222 голоса. Третьим стал Тарас Степаненко с результатом в 3 108 голосов.

Последнее место в голосовании среди претендентов досталось Артему Бондаренко, за которого отдало голос всего 1 639 человек.