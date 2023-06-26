Ювентус близок к подписанию сына президента африканской страны

Тимоти Веа в шаге от того, чтобы стать игроком "зебр".

Ювентус близок к оформлению первого летнего трансфера.

Как сообщает Фабрицио Романо, "зебры" находятся на финальной стадии сделки по Тимоти Веа. Сумма трансфера составит 12 млн евро.

Журналист также отмечает, что стороны согласовали детали контракта, но не уточняет на сколько он будет подписан и финансовую сторону.

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Туринцы надеются, что до конца этой недели игрок пройдет медобследование и поставит свою подпись под соглашением.

Отметим, что Тимоти является сыном единственного африканца, выигравшего Золотой Мяч, а ныне президента Либерии Джорджа Веа.