iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус близок к подписанию сына президента африканской страны

Тимоти Веа в шаге от того, чтобы стать игроком "зебр".
Вчера, 23:09
Тимоти Веа / Getty Images
Тимоти Веа / Getty Images

Ювентус близок к оформлению первого летнего трансфера.

Как сообщает Фабрицио Романо, "зебры" находятся на финальной стадии сделки по Тимоти Веа. Сумма трансфера составит 12 млн евро.

Журналист также отмечает, что стороны согласовали детали контракта, но не уточняет на сколько он будет подписан и финансовую сторону.

Читай также: Ювентус может подписать лидера Лацио

Туринцы надеются, что до конца этой недели игрок пройдет медобследование и поставит свою подпись под соглашением. 

Отметим, что Тимоти является сыном единственного африканца, выигравшего Золотой Мяч, а ныне президента Либерии Джорджа Веа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус тимоти веа

Статьи по теме

Ювентус убедил Рабьо не уходить в Манчестер Юнайтед и подписать новый контракт Ювентус убедил Рабьо не уходить в Манчестер Юнайтед и подписать новый контракт
МЮ готов обсудить контракт с хавбеком Ювентуса МЮ готов обсудить контракт с хавбеком Ювентуса
Ювентус может подписать лидера Лацио Ювентус может подписать лидера Лацио
Аллегри отказался от многомиллионной зарплаты в Саудовской Аравии Аллегри отказался от многомиллионной зарплаты в Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Украина закрепилась на третьей строчке
просмотров
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Футбол01:07
Винисиус вскоре подпишет новый контракт с Реалом
Европа00:41
Манчестер Сити готовится перехватить трансферную цель Арсенала
Футбол00:10
Голкипер Интера продемонстрировал бомбардирский талант и потроллил партнера по команде
Вчера, 23:49
Олимпийские виды23:49
Бадминтон на Европейских играх: Столяренко и Жарко проиграли британскому дуэту
Футбол23:42
"Он знает, кто мы": Супруга вратаря ПСЖ рассказала о его состоянии после инцидента с лошадью
Формула 123:18
Гран-при Австрии: расписание и результаты
Футбол23:09
Ювентус близок к подписанию сына президента африканской страны
Европа22:49
Защитник Динамо может пополнить стан новичка Серии А
Европа22:26
Кейн сообщил Баварии, что она для него - главный приоритет продолжения карьеры
Футбол22:16
Саудовский клуб предложил невероятный контракт звезде Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK