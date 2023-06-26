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Ювентус может подписать лидера Лацио

Милинкович-Савич попал в шорт-лист туринского клуба.
Сегодня, 08:40
Сергей Милинкович-Савич / Getty Images
Сергей Милинкович-Савич / Getty Images

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич может перебраться в Ювентус. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Вариант с подписанием сербского хавбека возможен лишь в том случае, если клубу не удастся продлить контракт с Адриеном Рабьо.

В сделку по хавбеку римлян может войти Николо Ровелла. Главный тренер Лацио хотел бы видеть талантливого футболиста в своих рядах.

В минувшем сезоне на счету 28-летнего лидера центра поля "орлов" девять голов и восемь ассистов в 36 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Ювентус интересуется защитником Атлетико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус лацио Сергей Милинкович-Савич

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