Ювентус может подписать лидера Лацио

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич может перебраться в Ювентус. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Вариант с подписанием сербского хавбека возможен лишь в том случае, если клубу не удастся продлить контракт с Адриеном Рабьо.

В сделку по хавбеку римлян может войти Николо Ровелла. Главный тренер Лацио хотел бы видеть талантливого футболиста в своих рядах.

В минувшем сезоне на счету 28-летнего лидера центра поля "орлов" девять голов и восемь ассистов в 36 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Ювентус интересуется защитником Атлетико.