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Ювентус интересуется защитником Атлетико

Туринцы могут подписать Марио Эрмосо.
Вчера, 21:59
Марио Эрмосо / Getty Images
Марио Эрмосо / Getty Images

Ювентус готовится распрощаться с лидером своей защиты в лице Глейсона Бремера.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, туринцы нашли двух игроков, которые потенциально могут заменить бразильца, которым интересуются два клуба АПЛ в лице Тоттенхэма и Астон Виллы.

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С продажи Бремера "старая синьора" хочет выручить около 50-55 млн евро. Эти деньги планируется реинвестировать в приобретение Марио Эрмосо из Атлетико или Пау Торреса из Вильярреала.

Приоритетным вариантом является Эрмосо, так как его приобретение обойдется дешевле. Transfermarkt оценивает футболиста всего в 20 млн евро, а его контракт с "матрасниками" истекает следующим летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико ювентус

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