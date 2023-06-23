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Ювентус отказался от выкупа хавбека ПСЖ

Паредес вернется в стан парижан.
Сегодня, 20:25
Леандро Паредес / Getty Images
Леандро Паредес / Getty Images

Хавбек Ювентуса Леандро Паредес возвращаться в ПСЖ после аренды. Об этом сообщает официальный сайт туринцев.

Итальянский клуб объявил об уходе полузащитника. После года, проведенного в аренде, аргентинец возвращается в стан парижан.

Сам футболист хочет летом сменить команду. На аргентинца претендуют клубы МЛС и Саудовской Аравии.

За 35 матчей в составе туринцев 28-летний аргентинцев забил один гол и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что еще одна звезда намерена покинуть ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус ПСЖ леандро паредес

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