Ювентус отказался от выкупа хавбека ПСЖ

Хавбек Ювентуса Леандро Паредес возвращаться в ПСЖ после аренды. Об этом сообщает официальный сайт туринцев.

Итальянский клуб объявил об уходе полузащитника. После года, проведенного в аренде, аргентинец возвращается в стан парижан.

Сам футболист хочет летом сменить команду. На аргентинца претендуют клубы МЛС и Саудовской Аравии.

За 35 матчей в составе туринцев 28-летний аргентинцев забил один гол и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что еще одна звезда намерена покинуть ПСЖ.