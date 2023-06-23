Ювентус отказался от выкупа хавбека ПСЖ
Паредес вернется в стан парижан.
Хавбек Ювентуса Леандро Паредес возвращаться в ПСЖ после аренды. Об этом сообщает официальный сайт туринцев.
Итальянский клуб объявил об уходе полузащитника. После года, проведенного в аренде, аргентинец возвращается в стан парижан.
Сам футболист хочет летом сменить команду. На аргентинца претендуют клубы МЛС и Саудовской Аравии.
За 35 матчей в составе туринцев 28-летний аргентинцев забил один гол и отдал один ассист.
Ранее сообщалось, что еще одна звезда намерена покинуть ПСЖ.