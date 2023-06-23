Еще одна звезда намерена покинуть ПСЖ

Голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма хочет покинуть клуб уже этим летом.

Напомним, что итальянец переехал в Париж в 2021 году за 60 млн евро и провел с тех 72 матча в футболке ПСЖ.

Однако сейчас Джанлуиджи хочет продолжить свою карьеру в другом месте. Клуб, в целом, не против отпустить вратаря, Луиш Кампуш считает, что Доннарумму сможет заменить Диогу Кошта из Порту.

Однако официально трансфер еще не разрешен, все будет зависеть от владельца клуба Нассера Аль-Хелаифи и будущего тренера ПСЖ.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ готовит третье предложение по Мэйсону Маунту.