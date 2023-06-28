Саудовский клуб намерен усилиться хавбеком Барселоны

Франк Кессье может перебраться в Аль-Ахли

В чемпионате Саудовской Аравии может оказаться еще одна звезда футбола.

Как сообщает The Athletic, местный Аль-Ахли нацелился на игрока Барселоны Франка Кессье. Сумма сделки может составить 30 млн евро

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Саудовский клуб выразил намерение удвоить текущую зарплату ивуарийца, если тот согласится перейти в их клуб. Таким образом, он сможет зарабатывать 13 млн евро в год.

В минувшем сезоне Кессье сыграл в 43 матчах, забив три гола и отдав три ассиста. Хавбек преимущественно выходил на замены.