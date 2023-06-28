Саудовский клуб намерен усилиться хавбеком Барселоны
Франк Кессье может перебраться в Аль-Ахли
В чемпионате Саудовской Аравии может оказаться еще одна звезда футбола.
Как сообщает The Athletic, местный Аль-Ахли нацелился на игрока Барселоны Франка Кессье. Сумма сделки может составить 30 млн евро
.
Читай также: "Не отрицаю, что дело в деньгах": Кулибали рассказал о мотивации перехода в Аль-Хиляль
Саудовский клуб выразил намерение удвоить текущую зарплату ивуарийца, если тот согласится перейти в их клуб. Таким образом, он сможет зарабатывать 13 млн евро в год.
В минувшем сезоне Кессье сыграл в 43 матчах, забив три гола и отдав три ассиста. Хавбек преимущественно выходил на замены.