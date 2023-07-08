ПСЖ и Наполи провели переговоры с экс-игроком МЮ

Уилфрид Заа может оказаться в топ-клубе.

Экс-футболист МЮ и Кристал Пэлас Уилфрид Заа вошел в сферу интересов нескольких топ-клубов.

Как сообщает Эд Ааронс, представители ивуарийца провели переговоры с Наполи и ПСЖ. Детали данных разговоров не уточняются

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Ранее агенты 30-летнего футболиста также встречались с итальянским Лацио, турецким Фенербахче и саудовским Ан-Насром.

Журналист отмечает, что свое окончательное решение о будущем игрок, который находится в статусе свободного агента, примет после медового месяца, в котором перебывает сейчас со своей супругой Пейдж Баннистер.