Энрике: ПСЖ выбрал идеального тренера для своего проекта

Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике выступил с заявлением в адрес болельщиков.

"ПСЖ выбрал идеального тренера для своего проекта. Я чувствую это и говорю об этом. Проект и все, что мне предлагают, находится на таком уровне, который доступен немногим.

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У нас будет много успехов на трансферном рынке, будут и неудачи. Я знаю, что мне придется принимать много решений. Многим игрокам сложно адаптироваться к такому большому клубу, как ПСЖ", – сказал Энрике в интервью Diario Sport.

Напомним, 53-летний специалист подписал контракт, рассчитанный на два года. На посту главного тренера чемпионов Франции испанец сменил ранее отправленного в отставку Кристофа Галтье.