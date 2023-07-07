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Энрике: ПСЖ выбрал идеального тренера для своего проекта

Сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
Сегодня, 21:56
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике выступил с заявлением в адрес болельщиков.

"ПСЖ выбрал идеального тренера для своего проекта. Я чувствую это и говорю об этом. Проект и все, что мне предлагают, находится на таком уровне, который доступен немногим.

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У нас будет много успехов на трансферном рынке, будут и неудачи. Я знаю, что мне придется принимать много решений. Многим игрокам сложно адаптироваться к такому большому клубу, как ПСЖ", – сказал Энрике в интервью Diario Sport.

Напомним, 53-летний специалист подписал контракт, рассчитанный на два года. На посту главного тренера чемпионов Франции испанец сменил ранее отправленного в отставку Кристофа Галтье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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