Одноклубник Мудрика может перебраться в клуб, который дебютирует в Лиге чемпионов
Давид Датро Фофана может перебраться в берлинский Унион.
Берлинский Унион может усилить линию атаки форвардом Челси.
Как сообщает Фабрицио Романо, столичный клуб подпишет Давида Датро Фофана. Переход произойдет на правах аренды без возможности выкупа.
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Журналист отмечает, что команды находятся на завершающей стадии переговоров, и вскоре о заключении сделки может быть объявлено официально.
Стоит сказать, что по итогам прошлого сезона Унион Берлин впервые попал в групповой этап Лиги Чемпионов.