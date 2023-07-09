Одноклубник Мудрика может перебраться в клуб, который дебютирует в Лиге чемпионов

Давид Датро Фофана может перебраться в берлинский Унион.

Берлинский Унион может усилить линию атаки форвардом Челси.

Как сообщает Фабрицио Романо, столичный клуб подпишет Давида Датро Фофана. Переход произойдет на правах аренды без возможности выкупа.

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Журналист отмечает, что команды находятся на завершающей стадии переговоров, и вскоре о заключении сделки может быть объявлено официально.

Стоит сказать, что по итогам прошлого сезона Унион Берлин впервые попал в групповой этап Лиги Чемпионов.