Форвард Ювентуса может перебраться в ПСЖ

ПСЖ может усилить линию атаки нападающим туринского Ювентуса.

Как сообщает Николо Скира, агент Душана Влаховича встретился с представителями парижан, которые вскоре намерены сделать первое предложение по игроку.

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Форвард уже согласовал условия контракта с французским грандом. Серб может попдисать договор на 5 лет с зарплатой 10 млн евро на сезон.

Отметим, что туринцы готовы отпустить своего центрального нападающего за сумму в 80 млн евро или больше.

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