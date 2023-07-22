Эвертон Миколенко усилится футболистом Вильярреала

Арно Данджума все же перейдет в стан "ирисок".

Эвертон усилит линию атаки нидерландским вингером.

Как сообщает Фабрицио Романо, Арно Данджума сегодня, 22 июля, пройдет медосмотр в стане "ирисок". Затем футболиста официально подпишут.

Игрок Вильярреала переберется в мерсисайдский коллектив на правах аренды. Будет ли у англичан право выкупа не уточняется.

Отметим, что в зимнее трансферное окно Данджума уже должен был оказаться в Эвертоне, но затем его перехватил Тоттенхэм.