Тоттенхэм объявил об аренде вингера, который был перехвачен у Эвертона Миколенко
Арно Данджума проведет в стане "шпор" вторую часть сезона
Лондонский Тоттенхэм усилил атакующую в краткосрочной перспективе.
Как сообщает пресс-служба клуба, "шпоры" арендовали Арно Данджуму. Также у клуба будет опция необязательного выкупа.
Стоит сказать, что нидерландский вингер был буквально в шаге от перехода в стан Эвертона, но затем в дело вмешались лондонцы.
Первую часть сезона Данджума провел в Вильярреале. На его счету 17 матчей и 6 забитых мячей во всех турнирах.