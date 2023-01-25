Тоттенхэм объявил об аренде вингера, который был перехвачен у Эвертона Миколенко

Лондонский Тоттенхэм усилил атакующую в краткосрочной перспективе.

Как сообщает пресс-служба клуба, "шпоры" арендовали Арно Данджуму. Также у клуба будет опция необязательного выкупа.

Стоит сказать, что нидерландский вингер был буквально в шаге от перехода в стан Эвертона, но затем в дело вмешались лондонцы.

Первую часть сезона Данджума провел в Вильярреале. На его счету 17 матчей и 6 забитых мячей во всех турнирах.