Ан-Наср Роналду подписал футболиста МЮ

Саудовский Ан-Наср провел усиление линии защиты.

Как сообщает пресс-служба клуба, команда пополнилась Алексом Теллесом. Сумма трансфера составила 4 млн евро.

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Контракт с уже экс-защитником Манчестер Юнайтед подписан на 2 года. Платить игроку будут 7 млн евро за сезон.

Отметим, что минувшую кампанию бразилец провел в аренде в Севилье, где за 27 матчей в Ла Лиге отдал 2 результативные передачи.

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