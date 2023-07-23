Эвертон усилил атаку нидерландским вингером

Эвертон провел второе летнее подписание в это трансферное окно.

Как сообщает пресс-служба "ирисок", команду усилил нидерландец Арно Данджума. Трансфер оформлен на правах сезонной аренды.

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Отметим, что еще прошлой зимой вингер мог оказаться в стане мерсисайдцев, но тогда его перехватил Тоттенхэм.

В минувшем сезоне футболист во всех турнирах провел 29 матчей во всех турнирах.