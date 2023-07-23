iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эвертон усилил атаку нидерландским вингером

"Ириски" представили Арно Данджуму.
Сегодня, 15:47
Арно Данджума / Getty Images
Арно Данджума / Getty Images

Эвертон провел второе летнее подписание в это трансферное окно.

Как сообщает пресс-служба "ирисок", команду усилил нидерландец Арно Данджума. Трансфер оформлен на правах сезонной аренды.

Читай также: Конкурент для Миколенко: Эвертон объявил о подписании легенды Манчестер Юнайтед

Отметим, что еще прошлой зимой вингер мог оказаться в стане мерсисайдцев, но тогда его перехватил Тоттенхэм.

В минувшем сезоне футболист во всех турнирах провел 29 матчей во всех турнирах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Арно Данджума

Статьи по теме

Эвертон Миколенко усилится футболистом Вильярреала Эвертон Миколенко усилится футболистом Вильярреала
Эвертон Миколенко и Байер посоревнуются за нигерийского форварда Эвертон Миколенко и Байер посоревнуются за нигерийского форварда
Экс-звезда Тоттенхэма сделал шокирующее признание об ужасном детстве и лечении от зависимостей Экс-звезда Тоттенхэма сделал шокирующее признание об ужасном детстве и лечении от зависимостей
Барселона намерена сделать еще ряд подписаний Барселона намерена сделать еще ряд подписаний
Помочь журналистам

Видео

Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Футбол16:57
Барселона намерена сделать еще ряд подписаний
Европа16:50
Игроки ПСЖ отреагировали на отсутствие Мбаппе в турне по Японии
Другие страны16:44
Экс-форвард Аль-Хилаля считает, что с ним не продлили контракт из-за Месси
Украина16:33
Трансферы УПЛ: Колос подписал легионера, Минай отдал в аренду молодого защитника
Европа16:24
Ювентус ради Лукаку готов продать сразу несколько игроков атаки
Водные16:19
Французский пловец побил рекорд Фелпса на 400 м
Киберспорт15:55
BLAST Premier Fall Groups 2023: онлайн-трансляция матча Vitality - BIG
Европа15:50
Тоттенхэм попросил отозвать аккредитацию у журналиста, шутившего про Кейна
Футбол15:47
Эвертон усилил атаку нидерландским вингером
ММА15:40
Бои без правил: расписание боев и турниров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK