Конкурент для Миколенко: Эвертон объявил о подписании легенды Манчестер Юнайтед
Эшли Янг придаст опыта и мастерства команде.
Английский Эвертон официально объявил о подписании левого защитника Эшли Янга.
Стороны заключили контракт до лета следующего года.
Welcome, @youngy18! ✍️💙 pic.twitter.com/7oUj3KEc6S— Everton (@Everton) July 13, 2023
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Отметим, что 38-летний футболист по итогам прошлого сезона покинул Астон Виллу свободным агентом.
В сезоне-2022/23 Янг в составе Астон Виллы Эшли провел 29 матчей, в которых забил один гол.
Ранее Миколенко назвал причину того, почему Цыганков покинул Динамо.