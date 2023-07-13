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Конкурент для Миколенко: Эвертон объявил о подписании легенды Манчестер Юнайтед

Эшли Янг придаст опыта и мастерства команде.
Сегодня, 13:58
Эшли Янг / Getty Images
Эшли Янг / Getty Images

Английский Эвертон официально объявил о подписании левого защитника Эшли Янга.

Стороны заключили контракт до лета следующего года.

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Отметим, что 38-летний футболист по итогам прошлого сезона покинул Астон Виллу свободным агентом. 

В сезоне-2022/23 Янг в составе Астон Виллы Эшли провел 29 матчей, в которых забил один гол.

Ранее Миколенко назвал причину того, почему Цыганков покинул Динамо.


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