ПСЖ попытается приобрести игрока Барселоны, если продаст Мбаппе
Усман Дембеле может перейти в стан парижан.
ПСЖ определился с главной целью, если Килиан Мбаппе уйдет из клуба.
Как сообщает Diario AS, парижане нацелятся на вингера Барселоны Усмана Дембеле.
Сумма потенциального трансфера неизвестна, однако, была информация, что Барса заинтересована в Мбаппе и может предложить ПСЖ обмен, в который включат Дембеле и еще двух футболистов "сине-гранатовых".
Отметим, что ранее сообщалось, что мать Килиана решила помочь Реалу подписать своего сына.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!