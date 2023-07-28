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ПСЖ попытается приобрести игрока Барселоны, если продаст Мбаппе

Усман Дембеле может перейти в стан парижан.
Сегодня, 14:28
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

ПСЖ определился с главной целью, если Килиан Мбаппе уйдет из клуба.

Как сообщает Diario AS, парижане нацелятся на вингера Барселоны Усмана Дембеле.

Сумма потенциального трансфера неизвестна, однако, была информация, что Барса заинтересована в Мбаппе и может предложить ПСЖ обмен, в который включат Дембеле и еще двух футболистов "сине-гранатовых".

Отметим, что ранее сообщалось, что мать Килиана решила помочь Реалу подписать своего сына.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Килиан Мбаппе Усман Дембеле

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