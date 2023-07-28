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Мать вступает в дело: Агент Мбаппе намерен сбить цену на игрока для Реала

Француз очень хочет в стан парижан.
Сегодня, 12:51
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может в ближайшее время перебраться в Реал. Об этом сообщает издание Marca.

Парижский гранд намерен выручить с продажи француза не менее 250 млн евро. Мать и агент игрока намерена сбить запрашиваемую ПСЖ сумму.

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В свою очередь Реал уже сомневается в целесообразности подписать Мбаппе летом за столь большую сумму. Клуб склоняется к тому, чтобы подождать год и оформить переход бесплатно.

Напомним, парижане не взял Килиана в турне по Японии в рамках подготовки к новому сезону из-за желания игрока перейти в Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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