Мать вступает в дело: Агент Мбаппе намерен сбить цену на игрока для Реала
Француз очень хочет в стан парижан.
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может в ближайшее время перебраться в Реал. Об этом сообщает издание Marca.
Парижский гранд намерен выручить с продажи француза не менее 250 млн евро. Мать и агент игрока намерена сбить запрашиваемую ПСЖ сумму.
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В свою очередь Реал уже сомневается в целесообразности подписать Мбаппе летом за столь большую сумму. Клуб склоняется к тому, чтобы подождать год и оформить переход бесплатно.
Напомним, парижане не взял Килиана в турне по Японии в рамках подготовки к новому сезону из-за желания игрока перейти в Реал.
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