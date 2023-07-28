Поддержал Мбаппе - на выход: ПСЖ может избавиться от капитана
Позиция лидера не понравилась клубу.
ПСЖ может летом расстаться с защитником Маркиньосом. Об этом сообщает издание GFFN.
Руководство парижского гранда выразило недовольство ввиду поддержки бразильца в адрес форварда Килиана Мбаппе, который не был включен в заявку на турне по Японии.
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ПСЖ не собирается выставлять капитана на трансфер, однако теперь в клубе готовы рассмотреть все предложения по 29-летнему бразильцу. Он больше не неприкасаемый.
Напомним, Маркиньос заявил в одном из интервью, что ждет возвращения в состав Мбаппе. Руководство парижан ожидало другой реакции.
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