Страсбур Соболя может подписать российского футболиста

Пребывание украинца в клубе может стать менее комфортным.

Французский Страсбур нацелился на приобретение игрока из страны-террориста.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, в сферу интересов эльзасцев попал хавбек московского Динамо арсен захарян.

Середняк Лиги 1 готов подписать игрока после того, как Лацио отказался от приобретения представителя россии. Детали перехода неизвестны.

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Отметим, что минувшим летом в услугах захаряна был заинтересован Челси, но отказался от сделки из-за трудностей связанных с полномасштабным вторжением рф в Украину, а сейчас Страсбуром владеет компания владельца "синих".

Также стоит сказать, что в составе коллектива Патрика Виейра выступает украинский защитник Эдуард Соболь

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