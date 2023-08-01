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Страсбур Соболя может подписать российского футболиста

Пребывание украинца в клубе может стать менее комфортным.
Сегодня, 18:36
Страсбур / AFP
Страсбур / AFP

Французский Страсбур нацелился на приобретение игрока из страны-террориста.

Как сообщает Джанлука ди Марцио, в сферу интересов эльзасцев попал хавбек московского Динамо арсен захарян. 

Середняк Лиги 1 готов подписать игрока после того, как Лацио отказался от приобретения представителя россии. Детали перехода неизвестны.

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Отметим, что минувшим летом в услугах захаряна был заинтересован Челси, но отказался от сделки из-за трудностей связанных с полномасштабным вторжением рф в Украину, а сейчас Страсбуром владеет компания владельца "синих".

Также стоит сказать, что в составе коллектива Патрика Виейра выступает украинский защитник Эдуард Соболь

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