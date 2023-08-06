Наполи нашел замену одному из лидеров чемпионской команды

Натан будет выступать за клуб вместо Кима Мин-Дже

Наполи нашел замену, ушедшему в Баварию Киму Мин-Дже.

Как сообщает Фабрицио Романо, в команду перейдет защитник Ред Булл Брагантино Натан. Сумма трансфера составит 10 млн евро.

Детали контракта 22-летнего бразильца с неаполитанцами на данный момент остаются неизвестными.

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Сегодня центрбэк пройдет медосмотр для нового клуба, а на следующей недели состоится его презентация.

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