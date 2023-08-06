iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи нашел замену одному из лидеров чемпионской команды

Натан будет выступать за клуб вместо Кима Мин-Дже
Сегодня, 12:07
Натан / Getty Images
Натан / Getty Images

Наполи нашел замену, ушедшему в Баварию Киму Мин-Дже.

Как сообщает Фабрицио Романо, в команду перейдет защитник Ред Булл Брагантино Натан. Сумма трансфера составит 10 млн евро.

Детали контракта 22-летнего бразильца с неаполитанцами на данный момент остаются неизвестными.

Читай также: Наполи отказался продавать Осимхена саудовскому клубу

Сегодня центрбэк пройдет медосмотр для нового клуба, а на следующей недели состоится его презентация.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи бразилия

Статьи по теме

Наполи объявил о подписании нового контракта с капитаном Наполи объявил о подписании нового контракта с капитаном
Наполи не сумел обыграть Жирону с Цыганковым Наполи не сумел обыграть Жирону с Цыганковым
Бразильская блогерша заявила, что Неймар имел сексуальные отношения с мужчиной Бразильская блогерша заявила, что Неймар имел сексуальные отношения с мужчиной
Наполи отказался продавать своего лидера в Саудовскую Аравию за 130 млн евро Наполи отказался продавать своего лидера в Саудовскую Аравию за 130 млн евро
Помочь журналистам

Видео

Пол - Диаз: лучшие моменты боя
Пол - Диаз: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина17:01
Трансферы УПЛ: Чигринский вернулся в Шахтер, Колос подписал игрока с опытом игры в УПЛ
Украина17:00
Колос - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина16:58
Днепр-1 в большинстве обыграл Полесье
Футбол16:57
Малиновский - вне заявки Марселя на матчи ЛЧ
Украина16:45
Заря - Кривбасс: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Футбол16:32
Экс-футболист Ворсклы перешел в Колос
Киберспорт16:30
IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция финала G2 - ENCE
ММА16:22
Бои без правил: расписание боев и турниров
Другие страны16:11
Чемпионат мира-2023 (женщины): Швеция вышла в четвертьфинал, обыграв США
Футбол16:01
Шахтер - Тоттенхэм: Онлайн-трансляция благотворительного матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK