Наполи нашел замену одному из лидеров чемпионской команды
Натан будет выступать за клуб вместо Кима Мин-Дже
Наполи нашел замену, ушедшему в Баварию Киму Мин-Дже.
Как сообщает Фабрицио Романо, в команду перейдет защитник Ред Булл Брагантино Натан. Сумма трансфера составит 10 млн евро.
Детали контракта 22-летнего бразильца с неаполитанцами на данный момент остаются неизвестными.
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Сегодня центрбэк пройдет медосмотр для нового клуба, а на следующей недели состоится его презентация.
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