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Испанский талант близок к переходу в Наполи

Габри Вейга может стать игроком действующего чемпиона Италии.
Сегодня, 20:45
Габри Вейга / Getty Images
Габри Вейга / Getty Images

Итальянский Наполи вскоре может усилить линию полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "партенопейцы" готовы подписать Габри Вейгу. С футболистом согласовали контракт, однако, его детали не сообщаются.

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Также действующий чемпион Серии А готов заплатить за испанского хавбека около 33 млн евро, но Сельта хочет за своего главного таланта 40 млн евро, которые прописаны в качестве отступных.

В минувшем сезоне 21-летний футболист провел 36 матчей в чемпионате Испании, забив 11 голов и отдав 4 результативных передачи. На протяжении этого трансферного окна слухи связывали Вейгу с Ливерпулем, Челси, Ман Сити и другими топ-клубами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Габри Вейга

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