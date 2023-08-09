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Новая звезда чемпионата: Саудовский клуб подписал игрока Барселоны

Аль-Ахли усилился Франком Кессье.
Сегодня, 21:08
Франк Кессье / Getty Images
Франк Кессье / Getty Images

Саудовская лига получила еще одну звезду.

Как сообщает пресс-служба Аль-Ахли, команду усилил Франк Кессье. Трансфер обошелся в 12,5 млн евро.

Контракт с ивуарийцем подписан на три года. Зарплата игрока составит 60 млн евро на протяжении всего соглашения.

Отметим, что ранее сообщалось, чтоновичок Барселоны может покинуть команду, не сыграв ни одного официального матча за клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона аль-ахли

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