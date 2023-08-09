Новая звезда чемпионата: Саудовский клуб подписал игрока Барселоны

Саудовская лига получила еще одну звезду.

Как сообщает пресс-служба Аль-Ахли, команду усилил Франк Кессье. Трансфер обошелся в 12,5 млн евро.

Контракт с ивуарийцем подписан на три года. Зарплата игрока составит 60 млн евро на протяжении всего соглашения.

Отметим, что ранее сообщалось, чтоновичок Барселоны может покинуть команду, не сыграв ни одного официального матча за клуб.

📝 DEAL DONE: Franck Kessie has left Barcelona and joined Saudi Arabia side Al-Ahli. 🇸🇦🤝



€12.5m fee

3-year contract, worth €60m net 💰💰💰



(🎥 @alalhifc) pic.twitter.com/ZaHuVsWaBS — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 9, 2023

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