Гюндоган может покинуть Барселону
Немца по-прежнему не заявили в Ла Лиге.
Хавбек Барселоны Илкай Гюндоган может покинуть клуб. Об этом сообщает издание AS.
В контракте полузащитника есть пункт, согласно которому он может в одностороннем расторгнуть соглашение, если каталонцы не смогут зарегистрировать его на новый сезон Ла Лиги.
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Футболист может покинуть клуб уже на этой неделе, так и не сыграв за Барселону ни одного официального матча из-за того, что "сине-гранатовые" не заявили немца.
Напомним, соглашение Гюндогана с каталонцами будет рассчитано до июня 2025 года, в него включена опция продления на сезон. Отступные составили 400 млн евро.
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