Гюндоган может покинуть Барселону

Хавбек Барселоны Илкай Гюндоган может покинуть клуб. Об этом сообщает издание AS.

В контракте полузащитника есть пункт, согласно которому он может в одностороннем расторгнуть соглашение, если каталонцы не смогут зарегистрировать его на новый сезон Ла Лиги.

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Футболист может покинуть клуб уже на этой неделе, так и не сыграв за Барселону ни одного официального матча из-за того, что "сине-гранатовые" не заявили немца.

Напомним, соглашение Гюндогана с каталонцами будет рассчитано до июня 2025 года, в него включена опция продления на сезон. Отступные составили 400 млн евро.

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