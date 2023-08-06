Kicker назвал лучшего немецкого игрока года

Хавбек Ман Сити даже не заметил конкурентов.

Немецкое издание Kicker назвало лучшего немецкого игрока года.

По результатам опроса, проведенного среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов, лучшим игроком был назван Илкай Гюндоган.

Хавбек Ман Сити занял первое место с 198 голосами из 612, опередив более чем на 100 баллов расположившегося на второй строчке Никласа Фюллькруга.

Топ-10 немецких игроков по версии Kicker

Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) – 198 голосов Никлас Фюллькруг (Вердер) – 88 Рандаль Коло-Муани (Айнтрахт) – 69 Джамал Мусиала (Бавария) – 59 Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд) – 58 Кристофер Нкунку (Лейпциг) – 20 Себастьян Аллер (Боруссия Дортмунд) – 16 Томас Мюллер (Бавария) – 13 Винченцо Грифо (Фрайбург) – 8 Йонас Хектор (Кельн) – 6

Ранее, напомним, сообщалось, что у Баварии почти не осталось времени, чтобы подписать Харри Кейна.

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