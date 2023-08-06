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У Баварии осталось меньше недели, чтобы подписать Кейна

Немецкие издания убеждены, что времени у мюнхенцев почти не осталось.
Сегодня, 19:18
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Мюнхенская Бавария должна подписать Кейна до 11 августа, иначе сделки не будет.

Такую информацию распространяют немецкие журналисты. Если Харри в пятницу все еще будет игроком Тоттенхэма, то там он и останется.

Напомним, ранее Бавария присылала "шпорам" финальное предлоежние с маленьким дедлайном. Однако Леви проигнорировал запрос мюнхенцев и улетел в отпуск.

Ранее легенда английского футбола призвал Харри покинуть Тоттенхэм.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн Бавария Мюнхен

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