У Баварии осталось меньше недели, чтобы подписать Кейна
Немецкие издания убеждены, что времени у мюнхенцев почти не осталось.
Мюнхенская Бавария должна подписать Кейна до 11 августа, иначе сделки не будет.
Такую информацию распространяют немецкие журналисты. Если Харри в пятницу все еще будет игроком Тоттенхэма, то там он и останется.
Напомним, ранее Бавария присылала "шпорам" финальное предлоежние с маленьким дедлайном. Однако Леви проигнорировал запрос мюнхенцев и улетел в отпуск.
Ранее легенда английского футбола призвал Харри покинуть Тоттенхэм.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!