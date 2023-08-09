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Участник еврокубков подписал украинского хавбека

Валмиера усилилась Артемом Мильченко.
Вчера, 21:45
Артем Мильченко / FC Dynamo Kyiv
Артем Мильченко / FC Dynamo Kyiv

Латвийская Валмиера нашла замену украинцу Ивану Желизко, который ушел в польскую Лехию.

Как сообщают местные СМИ, клуб усилился другим украинцем, а именно экс-хавбеком Львова Артемом Мильченко. 23-летний игрок переберется в новую команду на правах свободного агента.

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Полузащитник провел за коллектив, прекративший существование по итогам прошлого сезона 28 матчей в рамках УПЛ, забив один гол и не отметившись результативными передачами.

Стоит сказать, что Валмиера продолжает свое участие в Лиге конференций. Завтра, 10 августа, команда встретится с албанским Партизани в рамках квалификации в групповой этап.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Валмиера

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