Футболист Барселоны рассказал о влиянии публичности на его ментальное здоровье

Защитник Барселоны Сержиньо Дест высказался о пагубном влиянии публичности на свое ментальное здоровье.

По словам Деста, тяжело постоянно быть под прицелом фотокамер, но в то же время нельзя позволять себе срывать, ведь он представляет клуб и людей, которые ответственны за него.

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"Просто хочу, чтобы люди в США помнили меня как одного из лучших крайних защитников, которых они когда-либо видели, как одного из самых мастеровитых. Также хочу, чтобы весь мир знал - чувствую, что у меня большой потенциал, но иногда отсутствие стабильности на клубном уровне. В личной жизни случается много вещей, иногда трудно сосредоточиться. Мой приоритет - показать лучшую версию себя, тогда люди будут вспоминать меня, когда закончу карьеру.

Люди хотят знать о нашей частной жизни и фотографировать. Это не то же самое, что обычная работа. Очевидно, это часть нашей работы, но морально это всегда очень тяжело. У вас не может быть психического срыва, это почти невозможно, потому что вы должны стоять за свой клуб, вы должны представлять людей. Иногда бывает тяжело, когда люди не знают, что происходит. Единственное, что могу сделать - посмеяться над этим.

Многого достиг, но еще не доволен. Я в самом большом клубе в мире, просто хочу создать свое наследие. Мне кажется, что я еще этого не сделал, имею гораздо больше, чтобы доказать и показать это", - заявил американец.

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