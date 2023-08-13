Датский клуб предложил ящик пива другим командам за покупку игрока, выступающего за их соперника

Датский Раннерс выступил с необычным предложением к ПСЖ, Аяксу и другим командам, которые заинтересованы в услугах Эрнеста Нуама из Норшеланна.

Пресс-служба команды выпустила заявление в котором сказано, что клуб, который приобретет ганского футболиста до матча между Раннерсом и Норшеланном, который состоялся сегодня, 13 августа, получит от них в подарок ящик пива.

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"Дорогие руководители ПСЖ, Аякса и других клубов, которые заинтересованы в услугах Эрнеста Нуамы, пожалуйста, приобретите его сейчас.

Самое позднее до игры в воскресенье, чтобы нам не пришлось встречаться с этим игроком-зверьком. Приобретите его сейчас до того, как его трансферная цена пошла еще больше вверх.

Статистика в этом сезоне на данную минуту:

3 игры, 4 гола, 1 ассист, звание игрока месяца

Мы подарим клубу, который приобретет Нуаму ящик местного пива. Лучшего местного пива.

Если же никто так и не приобретет Эрнеста, то нам придется довольствоваться победой в один гол", - написал Раннерс в своих соцсетях.

Отметим, что Нуаму так никто и не приобрел, и он вышел на поле в матче против соперника по чемпионату, но в то же время ничем не отметился, однако, его команда все равно добыла разгромную победу со счетом 5:0.

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