"Я бы не одно пиво выпил": Коноплянка оригинально поздравил Свитолину с выходом в полуфинал Уимблдона

Украинская теннисистка совершила сенсацию на турнире, выбив первую ракетку мира.

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла первую ракетку мира Игу Швентек в рамках четвертьфинала Уимблдона.

Наша спортсменка одолела звездную представительницу Польши за три сеты, показав характер и отдав все силы для выхода в полуфинал.

После поединка Элина призналась, что готова выпить пиво после такой тяжелой игры.

Звездный украинский футболист Евгений Коноплянка поздравил соотечественницу с успехом. Игрок опубликовал пост в Instagram-stories, в котором оставил забавный комментарий.

"После такой победы я бы точно не одно пиво выпил. Мои поздравления, Свитолина!", - написал Коноплянка.

В полуфинале Элина Свитолина встретится с Маркетой Вондроушовой, которая ранее в трех сетах обыграла Джессику Пегулу. Поединок пройдет 13 июля.

Ранее сообщалось, что украинка начнет следующую неделю в ранге первой ракетки Украины. Феномен в том, что пару месяцев назад она была на дне рейтинга.